Calcio, Messina: giorno decisivo, si attende la pronuncia del Tribunale. I dettagli

Momento difficilissimo e particolarmente delicato per il calcio messinese e per questo l’attesa rispetto alla decisione del Tribunale diventa più importante, al momento, di quello che può essere il rettangolo di gioco. Così su Gazzetta del Sud: “Più che per l’Acr Messina, oggi è il giorno particolarmente atteso dalla Doadi Srls. Prevista la pronuncia del Tribunale Fallimentare sul futuro del ramo sportivo del club, dopo l’ennesima proroga imposta al procedimento, con la richiesta nei confronti del “gruppo Peditto” di integrazione della documentazione.

Non ancora una bocciatura nel vero senso del termine, ma un rinvio, quello della scorsa settimana, che ha confermato le perplessità dei giudici che seguono quelle del commissario giudiziale e del consulente tecnico-contabile. Le garanzie economiche e gestionali presentate fin qui sono considerate non sufficienti. Formalmente la porta resta aperta, ma la sensazione è che le possibilità di un esito positivo siano ridotte al minimo.

L’attesa snervante di una tifoseria sempre più disillusa stride con la realtà del campo che non c’è e fotografa lo stallo in maniera impietosa. Più l’impasse condiziona i gironi, più appare concreto il rischio che il Messina non onorerà l’impegno di Coppa Italia rinunciando alla trasferta di Lamezia per il turno preliminare di domenica prossima. Sullo sfondo riemergono ipotesi alternative come quella della Società Cooperativa Messina, pronta a proporre un nuovo piano di emergenza per garantire almeno l’avvio della stagione”.