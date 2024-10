Calcio: Mimmo Toscano in serie B. Sarebbe prossimo l’annuncio

Mimmo Toscano piace tantissimo in serie C e il Catania ha proposto al tecnico un contratto importante pur di averlo alla propria guida. Padova e Vicenza lo corteggiano da qualche anno, mentre a Cesena, dopo la promozione ottenuta a suon di record, il ds Artico, altro ex Reggina, ha deciso di affidarsi ad altri per la panchina. L’allenatore reggino ha più volte manifestato il desiderio di volersi confrontare in cadetteria dopo averci già provato in passato con alterne fortune, aspettando la chiamata giusta che pare sia arrivata.

Spunta una indiscrezione clamorosa che arriva direttamente da Salerno e la notizia viene lanciata dai colleghi di tuttossalernitana.com: “La scelta per il ds è ricaduta su Rocco Maiorino. Un dirigente che piace molto ad alcune persone vicine a Iervolino e che aveva incontrato il presidente nelle scorse settimane destando una buonissima impressione.

Contestualmente sarebbe stato scelto anche l’allenatore: si tratterebbe di Domenico Toscano, reduce dalla vittoria del campionato di serie C con il Cesena e già nel 2015 vicino alla panchina della Salernitana prima della scelta di Torrente. Lunedì potrebbe esserci il doppio annuncio“.