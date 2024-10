Calcio: nessuna campagna abbonamenti per il Monza. C’è un’altra idea

“Per il secondo anno di fila, il Monza non proporrà la campagna abbonamenti. Con la situazione Covid che cambia di giorno in giorno, il club brianzolo ha fatto una scelta di responsabilità nei confronti dei propri sostenitori: evitare di proporre tessere che rischiano di essere annullate nelle prossime settimane in caso di possibili chiusure.

Il Monza starebbe dunque ragionando sulla possibilità di poter presentare dei pacchetti di 2-3 partite da acquistare, ma tutto è ancora prematuro”.

fonte: monza-news.it