Calciomercato Reggina: Rolando-Catanzaro, ci siamo. I dettagli

Dopo una lunga attesa per la Reggina ed un lungo corteggiamento del Catanzaro, dovremmo essere arrivati all’atto finale. Perchè Gabriele Rolando si sarebbe convinto rispetto alla proposta formulata dalla società giallorossa riguardo il suo trasferimento all’altra compagine calabrese. La conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport:

Leggi anche

Rolando ad un passo dal Catanzaro

“Gabriele Rolando si appresta a lasciare la Reggina. Il suo futuro è a Catanzaro, in Serie C. Il laterale è atteso in sede a giorni per la firma sul contratto biennale, le visite mediche e i primi test atletici”.