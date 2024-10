Calciomercato: ancora una richiesta per Crisetig, ma la Reggina fa muro

Diversi sono stati i sondaggi per il centrocampista amaranto, ma per Aglietti è un punto fermo

E’ uno dei pezzi pregiati della Reggina. Centrocampista completo, di grande tecnica e personalità. Lo scorso anno la società amaranto lo ha atteso a lungo, aspettando si concludesse la sua esperienza spagnola.

Lorenzo Crisetig ha disputato una grande stagione con la maglia amaranto e su di lui diverse sono le società della cadetteria che ne hanno chiesto informazioni. L’ultima, secondo quanto riporta alfredopedulla.com è il Vicenza, società che tassello dopo tassello, sta mettendo in piedi davvero una buona squadra: “Lorenzo Crisetig ha un altro anno di contratto con la Reggina e di sicuro gli estimatori non mancano. L’ultimo club a provarci è stato il Vicenza, Di Carlo cerca un centrocampista con quelle caratteristiche. Ma per il momento la Reggina fa muro, non ha intenzione di privarsi di Crisetig.