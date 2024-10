Calciomercato Reggina: Micai, Regini, Ricci, Laribi. E se arrivano gli altri…

“Niente nomi, ho imparato molto in questa breve esperienza da presidente, non servono. Nessuna rivoluzione, spero si possa ripartire dal girone di ritorno dell’ultima stagione, avendo confermato tanti giocatori“. Queste le dichiarazioni del presidente Luca Gallo, qualche minuto dopo la chiusura dello scorso campionato.

Leggi anche

La Reggina prende forma. Adesso centrocampista e attaccante

Ed è stata questa la strategia portata avanti dal Ds Taibi, insieme a quelle che sono le continue indicazioni che gli arrivano dal tecnico Aglietti. Quanto fatto fino al momento è veramente di rilievo, in un mercato dove tutti hanno enormi difficoltà, dove le grandi squadre ancora non sono riuscite a chiudere operazioni, dove una società come il Chievo al momento viene esclusa dalla competizione. Il mercato delle idee e senza liquidità, ha portato fino al momento, a giocatori di grande esperienza, profondi conoscitori della cadetteria e qualche giovane. Non era facile per esempio, sostituire uno come Nicolas, è arrivato Micai che dovrà dimostrare sul campo di essere stata la scelta migliore, ma certamente in questo campionato rappresenta una sicurezza. Laribi e Ricci non hanno bisogno di presentazioni, stesso discorso per Regini. Senza dimenticare che il primo grande colpo, forse un pò sottovalutato, è stato quello riguardante Rivas, acquistato dall’Inter a titolo definitivo, attraverso una operazione sopraffina. E poi le conferme di tutti quei calciatori, grandi protagonisti nella passata stagione come Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Loiacono, Di Chiara, Crisetig, Bianchi, Bellomo, Liotti, Menez, Denis, Montalto e così via.

Leggi anche

Difesa, Centrocampo e attacco

Si è rimasti un pò sorpresi dalla decisione di mettere sul mercato anche Marco Crimi, ma se i nomi dei calciatori che si stanno trattando sono quelli che circolano, c’è da stare veramente tranquilli. Obiettivo primario è Cavion, centrocampista dal grande dinamismo, conoscitore profondo della categoria e duttile sulla mediana. Il Ds Taibi ha sondato il terreno anche per il fortissimo Bjarnason, per entrambi i centrocampisti c’è una concorrenza nutritissima, su quest’ultimo Spal favorita dalla presenza di in panchina di Clotet. E poi l’esterno di difesa. Il nome è quello di Adjapong, di proprietà del Sassuolo, reduce da una buona stagione al Lecce, non completata per la rottura del tendne di Achille. Anche qui c’è da limare una significativa differenza tra quello che propone la Reggina di ingaggio e quello che già percepisce il calciatore. In attacco il pallino di sempre per Taibi è Asencio, questa volta potrebbe essere quella buona, il sogno Di Carmine.