Calcio: il neo promosso Monza prova a rispondere alla Reggina

Come lo scorso anno si battagliava nel mercato estivo tra Reggina e Bari con i galletti che hanno portato in Puglia Mirko Antenucci e gli amaranto hanno risposto con German Denis, il “duello” tra due società appena arrivate dalla C ma con grandissime ambizioni potrebbe ripetersi. Reggina sempre protagonista e fresca reduce di un grandissimo acquisto come Menez, cambia lo sfidante ed in questo caso è il Monza che, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta cercando di convincere l’attaccante Giampaolo Pazzini, classe 1984, ad accettare il trasferimento in terra brianzola. Monza che come dichiarato dall’Ad Galliani, ci ha provato anche con Boateng.

