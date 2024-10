Reggina: tutto pronto per l’apertura dei cantieri al Granillo

Ne aveva parlato in occasione della conferenza stampa il presidente Luca Gallo: “Bisognerà intervenire sull’impianto per ottenere l’agibilità per il prossimo campionato di serie B“. L’amministrazione comunale questo lo sa bene e non saranno gli unici lavori quelli della messa a norma dello stadio Granillo, ma anche abbellimento della Curva Nord con il nuovo posizionamento dei seggiolini ed altri interventi su spogliatoi, barriere di recinzione, bagni. Su Gazzetta del Sud ha dato ulteriore conferma l’assessore Gianni Muraca: “L’impresa Pellicanò ha vinto l’appalto ed i primi giorni della prossima settimana si apriranno i cantieri al Granillo.

C’è volontà d’intesa con la Reggina per la disputa di un campionato ottimale anche dal punto di vista dell’agibilità e della sicurezza dell’impianto in cui gioca. Con l’auspicio che l’epidemia consenta, nelle modalità previste, di riaprire preso i cancelli ai tifosi. E’ un passaggio importante per la città”.