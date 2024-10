Il Modena bussa alla porta della Reggina. Non solo Corazza

Soprattutto in serie C, giocatori amaranto nel mirino di diverse società

Se è vero che la Reggina per motivi legati al regolamento della serie B che impone 18 Over ha l’obbligo di effettuare una importante scrematura, è altrettanto vero che tanti sono i giocatori sui quali molte squadre di serie C hanno già effettuato alcuni sondaggi.

E non potrebbe essere diversamente dopo una stagione strepitosa con tutti i protagonisti autori di un campionato ad alti livelli. Vi abbiamo già raccontato dell’interesse da parte del Modena per il bomber Simone Corazza. Una società ambiziosa che punta ad un campionato di vertice, va a puntare coloro che la categoria la conoscono benissimo e soprattutto l’hanno vinta anche più di una volta.

Ma non è solo il centravanti amaranto nel mirino dei canarini. L’altro interesse si registra per il capitano Francesco De Rose, il lusso per la serie C ed anche lui esperto e vincente. Insieme all’interesse dei gialloblu, il Ds Taibi dovrà insieme al tecnico fare una serie di valutazioni ed eventualmente trovare il consenso anche dei calciatori.