Reggina: la situazione di Reginaldo, parla il suo agente Graziani

E’ stato uno dei protagonisti della promozione amaranto, con tanta voglia di poterlo essere ancora per il futuro. Gazzetta del Sud ha contattato l’agente di Reginaldo Fabio Graziani: “Siamo soddisfatti del suo rendimento ed il merito di quanto ottenuto va condiviso con la squadra, il mister e la società.

La tifoseria di Reggio Calabria ha dato una carica incredibile, stimolandolo sin dal primo momento.

La sua volontà è chiara e lui stesso l’ha manifestata pubblicamente. Sogna di tornare in serie A con la maglia amaranto e se è possibile fare un altro anno nella massima serie per poi smettere. Ovviamente gli obiettivi personali devono corrispondere con quelli della società ed al momento non ci sono novità sostanziali, nè in un senso, nè nell’altro.

Qualche club mi ha telefonato per scambiare qualche chiacchiera, ma la priorità di Reginaldo è la Reggina. Abbiamo l’appuntamento con Taibi tra due settimane”.