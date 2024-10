Reggina: Taibi vuole chiudere la questione portieri. Quanta concorrenza per Carnesecchi

Primo rinforzo in attacco, adesso si pensa alla porta

La questione portiere è tra quelle che il DS Taibi vuole risolvere prima delle altre. Il Direttore ha già dichiarato di aver parlato con Enrico Guarna, mettendolo al corrente della stima che si nutre verso uno dei protagonisti della cavalcata in serie B, ma allo stesso tempo di essere alla ricerca di almeno un altro estremo difensore.

Oggi in organico, oltre a Guarna, vi è anche Farroni, tra l’altro rientrante nella lista degli Under. Marco Carnesecchi è uno degli obiettivi, ma sarà tutt’altro che semplice arrivare al portiere di proprietà dell’Atalanta ed in forza oggi al Trapani, vista la nutrita concorrenza.

E’ bravo senza ombra di dubbio, giovane e di proprietà di una società che in fatto di calciatori di prospettiva è tra le migliori in Europa. In mezzo alle tante società che stanno seguendo il ragazzo, ce ne sarebbe anche alcune della Premier. Da capire se l’interessamento a Carnesecchi esclude quello su Viviano.