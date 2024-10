Reggina: lista Over, arrivano le prime richieste importanti

“Bellomo, Corazza, Reginaldo. Chi andrà via? probabilmente uno dei tre, dipenderà da come si svilupperà il mercato“. Questa la recente dichiarazione del Ds Taibi nel momento in cui gli è stato chiesto sulla sfoltimento di Over in organico. Dei tre calciatori è molto probabile che sul mercato quello con maggiori richieste sia proprio il bomber amaranto, 14 gol in una stagione che ancora doveva disputare otto partite.

E sul sito parlandodisport.it, si registra l’interessamento molto forte del Modena verso il centravanti e contatti già avviati sia con il club che con il calciatore. Una proposta contrattuale interessante dovrebbe convincere il calciatore ad accettare.