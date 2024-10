Calcio, Nissa: i tifosi protestano per i prezzi dei biglietti. La lettera del presidente

I tifosi della Nissa hanno protestato rispetto ai costi dei biglietti annunciati per la prima delle tre giornate biancoscudate. La risposta del presidente Luca Giovannone, attraverso la pagina facebook ufficiale dl club: “Gentili tifose e tifosi, ho letto con attenzione i vostri commenti verso i costi dei biglietti annunciati per la prima delle tre giornate biancoscudate. E’ vero che con un budget in questa stagione di 1.600.000 euro non saranno pareggiati i conti nemmeno se avremo 17 sold out su 17 e che noi soci proprietari della Nissa per fare fronte alle spese previste anche quest’anno come la scorsa stagione calcistica dovremo sopperire con importanti uscite di tasca nostra. E’ vero anche che nella prima partita contro la Vibonese l’incasso di sole 7.800 euro è stato di molto inferiore al previsto. Però ritengo giusto premiare gli abbonati dandogli come promesso non solo il diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti ma anche uno sconto rispetto al prezzo di vendita dei biglietti nella partita più importante di quest’anno che si giocherà contro la corazzata Siracusa“.