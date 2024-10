Calcio – “Operazione Nostalgia”: prossimo raduno al Granillo di Reggio?

Operazione Nostalgia. Quella idea che nasce dai nostalgici per il calcio italiano del passato. Lo scopo? Il desiderio di far incontrare tantissimi tifosi ed appassionati provenienti da tutta Italia, per far rivivere le emozioni del nostro calcio, con idoli e campioni che per l’occasione indosseranno magliette storiche.

Sulla pagina facebook di “Operazione Nostalgia” è apparso da qualche ora questo post:

“593.654. Sono le persone che ci seguono, ogni giorno, dal Sud Italia.

Storia, calore, passione.

Piazze che hanno fatto la storia del calcio.

Impossibile far finta di niente.

Dopo aver realizzato i nostri due ultimi eventi a Parma e a Cesena, ci sentivamo in dovere di scendere al Sud.

A questo punto vi aspetterete la città, vero?

No, per quella dovete ancora attendere una settimana.

La comunicheremo lunedì 17 alle ore 18.30.

Provate intanto a chiudere gli occhi, vi abbiamo già dato un grosso indizio geografico: quale città ospiterà il prossimo raduno di Operazione Nostalgia?

STIAMO ARRIVANDO”!

La carovana si sposterà quindi al Sud Italia. Le prime indiscrezioni parlano della possibilità di vedere i campioni del passato all’interno dell’Oreste Granillo. Indiscrezioni, come detto, quindi tutto da confermare, basterà aspettare una settimana.