Calcio: l’ex tecnico della Reggina Zito si separa dalla Palmese

“Preso atto dei cambiamenti in corso , del ridimensionamento dell’organico e degli obiettivi stagionali, di comune accordo con mister Domenico Zito si è deciso di non continuare il rapporto di collaborazione.

Anche questa è stata una decisione molto sofferta, ma maturata con logica e serenità da entrambe le parti.

Questa rescissione potrà anche permettere al Mister di poter usufruire della nuova deroga che prevede che un allenatore svincolato da contratto entro il 30 Dicembre, nella stessa stagione calcistica potrà assumere nuovi incarichi in altre società che militano in altri gironi o in altri campionati.

La società U.S. Palmese 1912 nella persona del Presidente Giovanni Cutrì e di tutti i suoi componenti, ci tiene a ringraziare mister Mimmo Zito per il lavoro svolto con competenza e serietà durante la sua permanenza. Nonché, per essere riuscito a valorizzare al meglio diversi giovani avuti a disposizione, tanto che alcuni di loro sono stati particolarmente attenzionati da diverse squadre professionistiche.

Purtroppo i risultati negativi maturati sul campo non sono stati un suo demerito , ma di un insieme di fattori che non hanno funzionato.

Prima di lasciarci Mister Zito ha voluto ringraziare tutto l’ambiente, esprimendo il suo dispiacere per non essere riuscito a far raggiungere alla squadra gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Il suo rammarico più grande oltre al fatto di dover salutare una piazza a cui in poco tempo si era particolarmente affezionato, sono i sedici pali e i cinque gol sbagliati di fronte la porta. Se la sorte e la precisione fosse stata leggermente diversa in questo momento si parlerebbe di altro”.