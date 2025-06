Calcio: nuova esperienza per l’ex amaranto Lanzaro, ma sempre nel reggino

Una esperienza diversa da come si aspettava quella di Maurizio Lanzaro, nella passata stagione sulla panchina del S. Luca. Adesso l’ex difensore della Reggina ricomincia sempre da una squadra del comprensorio reggino, militante nel campionato di Promozione:

Il comunicato

“La Polisportiva Bovalino è lieta di annunciare di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a Maurizio Lanzaro!

Mister Lanzaro, ex difensore di grande esperienza, ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di club prestigiosi come Roma, Palermo, Cosenza, Empoli, Reggina e Real Saragozza .

Ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dalla Juniores del Racing Saragozza in Spagna, per poi guidare il Seregno in Serie C e D, il Delicias (Serie D spagnola) e, più recentemente, il San Luca”.