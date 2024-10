Calcio – Pazienza: ‘Denis ha il fuoco dentro. E’ anche uomo spogliatoio’

Ha certamente fatto clamore l’ultimo acquisto della Reggina German Denis. Tifosi amaranto totalmente impazziti, ma anche la stampa nazionale ed internazione ne ha parlato. Ai microfoni di TMW, è stato chiesto un parere all’ex calciatore adesso tecnico Michele Pazienza, suo compagno di squadra al Napoli: “Indubbiamente un profilo come quello di Denis porterà tanta esperienza, ho avuto il piacere di giocarci insieme e posso anche dire che è un uomo spogliatoio, a Reggio Calabria diventerà presto un punto di riferimento. Se ha deciso di rimettersi in gioco è perché ha ancora il fuoco dentro, ha bisogno degli stimoli che una piazza come quella calabrese può dare.

Nel momento in cui si fa un mercato così importante è chiaro che le aspettative sono altissime, ma i nomi da soli non bastano, soprattutto in Serie C: anzi, come abbiamo visto lo scorso anno a Caserta, rischiano di diventare un’arma a doppio taglio. Perché se proprio non si centra l’obiettivo, si deve andare molto vicini a esso. Più dei nomi, in C servono elementi funzionali a un progetto”.

Leggi anche