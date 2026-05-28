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Calcio: violazioni amministrative. Penalizzazioni per 4 squadre, ci sono anche Trapani e Siracusa

I club dovranno scontare la penalizzazione nella prossima stagione sportiva

28 Maggio 2026 - 16:45 | Redazione

pallone crisi calcio

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione – da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente – per una serie di violazioni di natura amministrativa: 2 punti di penalizzazione per la Juve Stabia, 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1.500 euro di ammenda per il Trapani e 7 punti per il Siracusa.

I club erano stati deferiti a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Il TFN ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana, a seguito della revoca dell’affiliazione, e ha rinviato al 4 giugno la trattazione del deferimento a carico della Triestina.

fonte: figc.it

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