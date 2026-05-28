City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Elezioni a Reggio, Giovanni Di Bella denuncia anomalie nei conteggi: ‘Serve chiarezza’

Di Bella afferma che, se entro pochi giorni non arriveranno chiarimenti ufficiali, sarebbe pronto a presentare una denuncia formale per fare luce sulla vicenda

28 Maggio 2026 - 17:52 | Comunicato Stampa

di bella

Giovanni Di Bella rompe il silenzio e denuncia pubblicamente quella che definisce una situazione “anomala” riguardante i conteggi delle recenti elezioni. A oltre 72 ore dalla chiusura dei seggi, infatti, non sarebbero ancora disponibili i dati definitivi, circostanza che il candidato giudica grave e poco chiara.

Con tono ironico ma deciso, Di Bella afferma: “Neanche i miei parenti mi hanno votato, non risulta nemmeno il mio voto”. Una battuta che nasconde però un’accusa precisa: secondo quanto dichiarato, nella sezione dove hanno votato lui, la madre e il fratello non risulterebbero preferenze a suo nome, almeno stando ai dati finora disponibili e salvo eventuali riconteggi o sezioni ancora mancanti.

“E vi assicuro che i miei familiari mi hanno votato”, aggiunge il candidato, sottolineando ancora una volta la propria incredulità davanti ai dati emersi finora.

“Non saranno certamente quei voti a cambiare il risultato finale o la mia posizione – precisa – ma qui si parla di trasparenza e legalità, che devono esserci sempre”.

Il candidato evidenzia inoltre come il voto sia per sua natura anonimo e segreto, ma ritiene allo stesso tempo preoccupante il numero crescente di candidati che, nelle ultime ore, starebbero segnalando discrepanze e anomalie nei risultati elettorali.

Di Bella annuncia quindi che, se entro pochi giorni non arriveranno chiarimenti ufficiali, sarebbe pronto a presentare una denuncia formale per fare luce sulla vicenda.

Nel suo intervento non manca però un ringraziamento ai presidenti di seggio e agli scrutatori per il lavoro svolto durante le operazioni elettorali, definito “complesso e delicato”. Tuttavia, conclude ribadendo con forza la necessità di accertamenti rapidi e trasparenti: “È arrivato il momento di fare piena chiarezza”.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Elezioni ComunaliReggio Calabria Politica

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?