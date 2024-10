Calcio play off – In campo il 15 maggio, c’è anche la Reggina. Il quadro completo

Poco spazio per recuperare energie. Entrano in gioco le quarte e chi ha superato il primo turno

Superato il primo turno play off, si scende in campo mercoledi 15 per il secondo dove entrano in gioco le quarte classificate. Poco tempo per recuperare per tutte le squadre che sono state impegnate nella giornata di ieri, il quadro completo dei tre gironi:

GIRONE A

Arezzo – Novara

Pro Vercelli – Carrarese

In questo girone la seconda classificata è stata il Piacenza, al terzo posto il Pisa.

GIRONE B:

Feralpisalò – Ravenna

Monza – Sudtirol

In questo girone la seconda classificata è stata la Triestina, al terzo posto l’Imolese.

GIRONE C:

Catania – Reggina

Potenza – V. Francavilla

In questo girone la seconda classificata è stato il Trapani, al terzo posto il Catanzaro.

