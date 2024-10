Calcio – Play off, domani sera in campo. Attesissimo il derby di Sicilia

Alle 20,30 di domani sera il via alle gare di ritorno della seconda fase dei play off nazionali. La gara più attesa è quella di Trapani con la compagine locale che nonostante la grande prestazione al Massimino ed in vantaggio di due reti, si è fatta raggiungere grazie alla doppietta di Lodi, straordinario il primo gol. Sembrerebbe tutto facile invece per il Piacenza, strada spianata per il Pisa, grande incertezza tra Triestina e Feralpi Salò.

Questo il programma:

Pisa – Arezzo

Trapani – Catania

Piacenza – Imolese

Triestina – Feralpi Salò

Questi invece i risultati dei match d’andata:

Arezzo – Pisa 2-3

Catania – Trapani 2-2

Feralpi Salò – Triestina 1-1

Imolese – Piacenza 0-2