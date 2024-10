Calcio – Il discusso play out lo vince la Salernitana

Le due squadre in vacanza, per una sentenza ribaltata sono dovute tornare in campo. Amarezza per Cosmi

Il play out che ha fatto tanto discutere, si è concluso ai calci di rigore ed ha decretato la retrocessione del Venezia in serie C. Il 2-1 ottenuto dai granata all’Arechi, era stato pareggiato dai lagunari, quindi tempi supplementari e poi i rigori con il 3-4 finale.

In virtù di questo epilogo, quindi, il Venezia retrocede, la Salernitana rimane tra i cadetti. Sarebbe stato davvero un girone C da paura qualora non si fosse salvata la squadra campana.