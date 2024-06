Calcio: Possanzini ospite dell'AIAC, 25 anni dopo la promozione in A della Reggina

Uno degli idoli della tifoseria amaranto in quel periodo magico, Davide Possanzini, torna a Reggio Calabria nel giorno del venticinquesimo anniversario della prima storica promozione in serie A della Reggina. L’annuncio sul proprio profilo social è del presidente provinciale dell’AIAC Pasquale Sorgonà, grazie al contributo determinante del Dg del Rimini, il reggino Giuseppe Geria: “Peppe abbiamo un sogno, invitare Davide Possanzini per un evento tecnico , per il premio “Stefano Viola” e se lo facciamo il 13/6/2024 festeggeremo i 25 anni della prima volta della Reggina in serie A“. Lui: “Chiamo subito“. Sogno che si avvera.

E l’appuntamento è fissato per giovedi 13 giugno presso il Foyer del Teatro Francesco Cilea per la “Terza edizione del Premio Stefano Viola“, l’indimenticato allenatore anche delle giovanili della Reggina, amatissimo e stimato da tutti. Davide Possanzini che con il suo Mantova in maniera sorprendente ha conquistato una straordinaria promozione in serie B, sarà l’ospite d’onore per parlare di “Principi di gioco…attraverso il gioco“. Inizio dell’incontro fissato per le ore 17,30.