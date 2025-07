Calcio, Gravina: Triestina e Rimini ok con l’iscrizione ma…’

Per lungo tempo, prima della presentazione delle varie documentazioni utili all’iscrizione per il prossimo campionato di serie C, si era parlato di un gruppo numeroso di squadre in grande difficoltà. Nel giorno in cui la Covisoc ha espresso il proprio parere, si è appreso invece che, tranne le società già note, tutte si erano rimesse a posto, salvo qualcuna poi bucare la scadenza del primo luglio e adesso si cerca di fare il miracolo per quella di agosto, altrimenti il rischio serio è quello della esclusione.

Così il presidente Gravina a margine del Consiglio Federale: “Triestina e Rimini sono perfettamente in regola per l’iscrizione, ma evidentemente non hanno la forza economica per sostenere la stagione”.