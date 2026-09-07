Calcio, Coppa Italia: l’Admo Pro Pellaro schiaccia la Pol. Melitese. Esordio per Salandria

Prestazione travolgente dell’ADMO Pro Pellaro, in grado di annichilire la Polisportiva Melitese e portarsi a casa tre punti, tanto gioco e ben 9 gol che hanno divertito i presenti. Con questo risultato la squadra bianconera supera la fase a gironi di Coppa Italia raggiungendo gli ottavi di finale.

Dopo la pausa forzata contro la Bovese, sono in campo Gomes, Fiumara, Salandria e Cecreta; tra i pali debutto stagionale per Putortì, mentre in campo dal 1’ c’è anche Francisco Ciantino largo a destra. Partono dalla panchina Abayian e Vinicius, così come Godoy e i nuovi arrivati Cordova e Natoli.

Fin dalle prime battute il pallino del gioco è saldamente in mano ai padroni di casa, la formazione melitese è comunque sul pezzo, ribattendo colpo su colpo con attenzione e aggressività, provando a imbastire qualche ripartenza con i pericolosi Puntoriere ed Hernandez. Le occasioni per i bianconeri fioccano. Cecreta in acrobazia impegna il portiere all’11’, un minuto più tardi schema su piazzato che manda al tiro Fiumara, destro incrociato alto di poco; al 15’ Cecreta da buona posizione calcia debolmente tra le mani del portiere, al 17’ Fiumara spara con il sinistro sfiorando la traversa. Al 18’ la sfida si sblocca: progressione di Alvarez, assist radente a tagliare l’area trovando Benjamin Salvador sul secondo palo insaccando il vantaggio. Al 28’ Francisco Ciantino dal limite impegna con un rasoterra Lusetti, bravo nel parare in due tempi. Il raddoppio arriva al 37’ sulla rimessa lunga con le mani di Fiumara, Mauro Cecreta impatta il pallone di petto dopo una leggera deviazione di testa da parte di un difensore, spedendolo in rete. Reagisce la Melitese al 42’ con l’imbucata di Gatto per Hernandez, destro deviato da Gomes e bloccato da Putortì. Dopo un nuovo tentativo mancino di Fiumara fuori di poco, di nuovo Hernandez impegna il portiere classe 2008 da posizione defilata. Il primo tempo si chiude sul 2-0.

In avvio di ripresa c’è Godoy al posto di Pedernera e tatticamente non cambia nulla. Cambia invece la Melitese, di fatto rimasta negli spogliatoi e scioltasi al sole poco per volta. Mauro Cecreta si dimostra implacabile al 2’ sulla verticalizzazione di Salvador, destro in diagonale per la sua doppietta; l’ex Cassano Sybaris ha fame di gol e si ripete al 9’, sulla gran giocata in progressione di Francisco Ciantino, altra verticalizzazione e ancora diagonale vincente per la tripletta di Mauro Cecreta. All’11’ cross morbido di Francisco Ciantino, lo raccoglie Benjamin Salvador che al volo lo piazza in rete. Mister Ginobili effettua un triplo cambio inserendo Abayian, Vinicius e Natoli per Cecreta, Salvador e Francisco Ciantino e i subentrati si prendono la scena. Al 15’ cross dal fondo di Vinicius, sul secondo palo la raccoglie al volo Emanuel Natoli, firmando il gol all’esordio e dopo soli 125 secondi dal suo ingresso in campo. Al 20’ debutto in prima squadra per il 2009 Fabrizio Cilio, subentrato ad Alvarez. Al 21’ Salandria calcia dalla bandierina, Guido Abayian sovrasta tutti nel cuore dell’area e di testa spedisce il pallone in rete. La Melitese è ormai fuori partita, i tanti cambi di mister Marcianò ringiovaniscono la squadra, ma mentalmente manca ormai la forza per reagire. L’ADMO Pro Pellaro gioca al piccolo trotto con tanto possesso palla, ciononostante arrivano altre occasioni e altri gol, due per la precisione: al 34’ Natoli da destra imbuca per Kazu, assist a rimorchio per Matias Vinicius che resiste all’avversario e calcia di prepotenza in rete; al 37’ Godoy serve sulla corsa Vinicius, palla sul secondo palo dove Guido Abayian deve solo spingere in porta la sua doppietta personale. Sul 9-0 il ritmo si azzera, la Melitese prova ad affacciarsi timidamente dalle parti di Putortì, ma al 43’ è Godoy a sfiorare la cifra tonda, Lusetti blocca a terra.

Si chiude sul 9-0, risultato certamente eclatante che dimostra un gioco sempre più fluido e spumeggiante, ma che attende di essere messo alla prova da avversari più concreti come quelli che l’ADMO Pro Pellaro troverà in Eccellenza.

Tabellino

ADMO Pro Pellaro: Putortì, F. Ciantino (12’st Natoli), T. Ciantino, Kazu, Gomes, Fiumara, Salvador (12’st Vinicius), Salandria, Cecreta (12’st Abayian), Alvarez (20’st Cilio), Pedernera (1’st Godoy). A disposizione: Toani, Cordova, Ripepi, Scoglio. Allenatore: Ginobili.

Polisportiva Melitese: Lusetti, Franco (10’st Lentini), M. Romeo (11’st Serranò), P. Romeo, Catini, Tringali, Gatto (6’st Macaluso), Scordo (6’st Campolo), Hernandez, Puntoriere (21’st Giuffrè), Passarino. A disposizione: Fortugno, Maesano, Pizzimenti, Cento. Allenatore: Marcianò.

Arbitro: Salvatore di Locri (Suraci e Saieva di Reggio Calabria).

Marcatori: 18’pt Salvador, 37′ Cecreta, 2’st Cecreta, 9′ Cecreta, 11′ Salvador, 15′ Natoli, 21′ Abayian, 34′ Vinicius, 37′ Abayian.

Note: ammonito Scordo (M); angoli 4-2; recupero 2’pt, 0’st.