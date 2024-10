Calcio, il procuratore sportivo Martorelli non ha dubbi sulle promozioni

La serie A di sicuro e con molta probabilità anche la serie B, torneranno in campo. Ci sono seri dubbi che lo pssa fare anche la serie C ed a tale proposito si è espresso il procuratore sportivo Giocondo Martorelli, ai microfoni di TMW, parlando di promozioni in caso di stop anticipato ai campionati:

Leggi anche

“Benevento in Serie B, Reggina, Vicenza e Monza in C hanno il diritto di andare nelle rispettive categorie. Le altre in corsa? Diventerebbe una situazione più complessa. Ma non si possono accontentare tutte le parti. I responsabili del governo del calcio si siederanno ad un tavolo e troveranno una soluzione. La conditio si ne qua non comunque, deve essere che Benevento, Monza, Vicenza e Reggina vengano promosse“.