Reggina, Urso: ‘Nessuna ci regalerà nulla. Non possiamo fermarci’

Il centrocampista Urso intervistato da Gazzetta del Sud, parte dall’analisi della partita vinta con la Vibonese: “Abbiamo sofferto ma è normale, avevamo di fronte una compagine ostica, passata addirittura in vantaggio. Per fortuna siamo riusciti a ribaltare il punteggio nel giro di pochi minuti grazie a De Felice e al nostro bomber Barranco. Nella ripresa i nostri avversari hanno attaccato, ma la nostra fase difensiva è stata perfetta.

Si è lottato su ogni pallone perchè volevamo centrare il risultato pieno, ogni gara è complicata e sarà così fino alla fine. Nessuno ci regalerà nulla. Al Granillo ci sentiamo protetti grazie all’entusiasmo dei tifosi che sono eccezionali.

Anche con il Pompei sarà complicato, ma non possiamo fermarci. Bisognerà vincere per mettere pressione al Siracusa, dobbiamo insistere. Crediamo nella rimonta e lavoriamo quotidianamente per raggiungere l’obiettivo. Il risultato degli altri? Preferiamo guardare in casa nostra. Ci auguriamo di poter festeggiare la promozione diretta”.