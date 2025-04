Reggina: numeri impressionanti che al momento non bastano

In quella che è la rincorsa al primo posto, la Reggina sta producendo uno sforzo enorme dal punto di vista fisico e mentale. Da qualche partita si intravede quel fisiologico calo che però, per fortuna, non sta intaccando il risultato e quindi, nonostante le difficoltà si continua a vincere. Sono 10 i successi nelle ultime dodici gare (pareggio a Scafati) e purtroppo a pesare durante il percorso è quella sconfitta interna proprio con il Siracusa.

Leggi anche

Gli amaranto condividono con gli aretusei il primato di gol realizzati, 53 e ne hanno subìti invece appena tre in più, 17. Sono 19 i successi in totale ma con una gara in meno contro i 21 dei biancoazzurri. Con la prima rete stagionale di De Felice si è arrivati a 18 marcatori diversi nell’arco del campionato, meglio di tutti, e si segna da 19 partite consecutive. Nel girone di ritorno fatto un punto in più rispetto alla compagine di Turati. Numeri questi che premierebbero una squadra con la promozione diretta, ma che purtroppo, invece, inchiodano gli amaranto ancora dietro a cinque giornate dalla conclusione.