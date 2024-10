FIGC, Gravina è sicuro: ‘Si tornerà in campo’ e spiega in che modo

" Con l'annullamento delle competizioni ci sarebbero ripercussioni negative nel mondo del calcio e non solo"

Nuovo intervento del presidente della FIGC Gabriele Gravina, questa volta ai microfoni di Sky Sport:

Si tornerà in campo

“I campionati ripartiranno. La ripresa avverrà appena ci saranno le dovute garanzie per la tutela della salute dei nostri atleti e di tutti gli addetti ai lavori. Abbiamo una procedura e presto la comunicheremo alle Leghe. Inizieremo, mi auguro entro fine aprile, con dei controlli per garantire la negatività dei giocatori, a cui seguirà la seconda fase, quella della ripresa degli allenamenti. L’auspicio è ripartire al più presto anche con le partite, ma dovremo necessariamente attenerci alle indicazioni governative”.

Non abbiamo scadenze

“Se si giocherà anche in estate? Non abbiamo una scadenza, abbiamo intenzione di adeguarci alle indicazioni della Fifa e della Uefa e alle direttive del nostro comitato tecnico-scientifico. L’idea è comunque di completare i campionati, se ce ne saranno le condizioni, perché è troppo importante definire la composizione dei nostri tornei. Con l’annullamento delle competizioni ci sarebbero ripercussioni negative nel mondo del calcio e non solo”.