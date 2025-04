Calcio in crisi, Lucchese: anche il tecnico della Primavera si ribella

"Non scenderemo in campo al posto della prima squadra. E se non mi pagano..."

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo raccontato delle difficoltà che sta vivendo la società della Lucchese, sebbene la squadra stia facendo dei veri e propri miracoli in campo. Nonostante il cambio di proprietà, non si registrano passi in avanti rispetto ai pagamenti arretrati con la minaccia da parte dei calciatori che hanno fatto sapere di non giocare la gara con il Potendera, qualora non venissero saldate le vecchie pendenze entro venerdi. Su gazzettalucchese.it, ha parlato anche il tecnico della Primavera Marselli:

Leggi anche

“Il mister della Primavera Davide Marselli ci tiene a comunicare che non si verificherà quanto accaduto a Taranto e cioè che la squadra Primavera non scenderà in campo a Pontedera al posto della prima squadra ma svolgerà regolarmente la propria gara di campionato sabato alle 15 a Saltocchio contro il Catanzaro, non accettiamo compromessi, ed a titolo personale concludo dicendo che dopo l’ultima gara se non mi saranno pagate le mie spettanze come da contratto, dal 1 novembre al 31 marzo mi vedrò costretto, mio malgrado, ad interrompere gli allenamenti per i mesi di aprile e maggio. Con la speranza che la società capisca quanto stiamo passando ed abbiamo passato tutti noi da 5 mesi a questa parte, mi auguro ci siano a breve novità”.