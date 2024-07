Calcio: promozione per Matteo Varacalli e prestigioso incarico a Giancarlo Cosimo Bolognino

Nuova stagione che inizia alla grande per la sezione AIA di Locri che dalle composizioni dei quadri per il 2024/2025, vede due importanti riconoscimenti, uno sportivo e l’altro dirigenziale.

Matteo Varacalli, giovane Assistente Arbitrale, infatti è stato inquadrato nell’organico di Serie D e da settembre calcherà i campi italiani di Quarta Serie; mentre, l’ex arbitro internazionale e dirigente (Vice responsabile del Settore Tecnico Arbitrale nella stagione appena passata) Giancarlo Cosimo Bolognino, è stato nominato come nuovo Componente della Commissione della Serie C.

Queste le parole del Presidente Anselmo Scaramuzzino: “Grande soddisfazione per Matteo e Giancarlo, entrambi raccolgono quanto seminato in termini di impegno, sacrificio e professionalità. Sono contento per loro e per la nostra sezione, che continua a crescere raggiungendo importanti traguardi. Un pensiero per Gabriele Cortale che purtroppo non farà più parte dell’organico della Serie D per una serie di motivazioni di tipo sportivo, ma felice per il suo percorso intrapreso in questi anni di attività. Infine, un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente del Comitato Arbitri della Calabria, Francesco Filomia della sezione di Rossano, con il quale abbiamo condiviso insieme un importante percorso di crescita da presidenti di sezione. Sono sicuro che saprà fare bene anche nella nuova prestigiosa veste“.