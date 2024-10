Calcio – Questa volta niente miracoli, il Crotone retrocede in B

Campionato di serie A ultimo atto. Nella stagione più entusiasmante per quello che riguarda la lotta per la permanenza, a pagare dazio è stato il Crotone sconfitto al S. Paolo con il punteggio di 2-1. Ma a costare carissimo, un calendario improponibile che, rispetto alle dirette concorrenti, gli ha posto di fronte nelle ultime due giornate, formazioni fortissime come i biancocelesti della Lazio ed il Napoli.

Il secondo miracolo consecutivo ai pitagorici non è riuscito. Ci hanno sperato fino all’ultimo momento i tifosi rossoblu, ma per la formazione di Zenga non c’è stato nulla da fare.

Finisce così la meravigliosa favola che negli ultimi due anni aveva posto Crotone alla ribalta, prima con l’inaspettata quanto straordinaria cavalcata che ha portato i calabresi alla massima serie e poi con la miracolosa rimonta della passata stagione che ha regalato alla compagine allora guidata da mister Nicola una strepitosa salvezza.

Il Crotone torna, quindi, in serie B.