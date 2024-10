Calcio – Recupero Viterbese, frenata la rincorsa ai play off. La nuova classifica

Si è giocato questo pomeriggio un altro recupero di campionato. Protagonista sempre la Viterbese, scesa in campo in terra aretusea contro il Siracusa. Non è andata bene alla compagine del presidente Camilli, uscita battuta con il punteggio di 1-0. Un risultato che frena per il momento l’avvicinamento dei laziali alla zona play off, anche se, rispetto al calendario, dovranno recuperare altre cinque gare.

CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 58

Trapani (-1) 54

Catania 50

Catanzaro 48

Monopoli (-2), Casertana 38

Reggina (-2) 37

Vibonese, Potenza 35

Virtus Francavilla 33

Rende (-1) 32

Cavese , Sicula Leonzio 31

Viterbese 29

Siracusa 25

Rieti (-2), Bisceglie 22

Paganese 9

Matera escluso dal campionato