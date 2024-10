Calcio: la Reggiana ha votato contro Reggina, Monza e Vicenza. Il DS Tosi spiega perchè

In quattro hanno votato no, rispetto alla promozione diretta delle prime tre di ogni girone. Del Bari si è già detto, sulla Reggiana aveva fatto una ipotesi il presidente del Carpi Stefano Bonacini, (le altre due pare siano del girone A), la conferma sugli emiliani arriva dallo stesso DS Doriano Tosi e ne spiega anche le motivazioni:

“Su 59 presidenti, in 40 pensavano solo a chiudere il campionato e bloccare le retrocessioni, in 10-15 pensavano ai playoff e in 3 che hanno dovuto seguire la formula della quale siamo venuti a conoscenza solamente all’ultimo minuto. Le assemblee, senza offendere nessuno, sono fatte per dare spazio e parola a tutti per parlare di problemi, criticare e fare delle proposte. Noi invece abbiamo ascoltato le parole del presidente per tre quarti del tempo e dopo due minuti ci siamo ritrovati a votare senza poter esprimere le nostre motivazioni.

Abbiamo votato contro lo stop al campionato e contro la promozione delle prime tre in classifica perché pensavamo e pensiamo ancora di avere le carte in regola per puntare al primo posto e per lo stesso motivo abbiamo votato a favore dei playoff. Infine ci siamo astenuti sul blocco delle retrocessioni. Siamo entrati in assemblea pronti a difendere le nostre convinzioni e ne siamo usciti praticamente terzi in classifica.

Alla fine credo che se la Serie A ripartirà, la B seguirà a ruota con i playoff della C. Ad ogni modo abbiamo un bravo avvocato che saprà trovare la strada giusta per difendere i nostri diritti. Ma credo che la FIGC non accetterà la soluzione proposta dalla Lega Pro e poi dobbiamo capire se riusciranno ad organizzare play off accettabili”.