Calcio – Reggina, contro chi il 12 maggio? Lo sapremo stasera

Tutte in campo alle 18.30. La serie C insegna che non ci sono risultati scontati

Ultima giornata del campionato regolare con diversi verdetti ancora da emettere. La Reggina attende di conoscere il proprio avversario ed ha già in tasca i tre punti della gara con il Matera, per quasi tutte le altre punti in palio che potrebbero risultare decisivi. Si scende in campo alle 18.30.

Questo il programma della giornata:

38ª GIORNATA (5 maggio 2019)

Bisceglie-Cavese

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla

Monopoli-Siracusa

Paganese-Viterbese

Potenza-Vibonese

Reggina-Matera 3-0

Sicula Leonzio-Casertana

riposa: Rende

CLASSIFICA

Juve Stabia 77

Trapani 73

Catanzaro 64

Catania 64

Potenza 54

V. Francavilla 52

Reggina 52

Monopoli 48

Casertana 48

Rende 47

Cavese 47

Viterbese 45

Sicula Leonzio 42

Vibonese 42

Rieti 38

Siracusa 35

Bisceglie 26

Paganese 20