Store Amaranto: Cozza, Tedesco e Vargas. E se ci fossero stati anche gli altri due…

Ormai ci siamo. E’ fissata nel primo pomeriggio di domani l’inaugurazione dello store amaranto. C’è grande attesa ed è presumibile che in tanti saranno i tifosi presenti al taglio del nastro. Fortemente voluto dal presidente Luca Gallo, lo store si trova in pieno centro e quindi con la possibilità per tutti di poterlo ammirare.

Nella giornata in cui verrà fuori l’avversario della Reggina per il prossimo 12 maggio, gara unica play off, la società ha organizzato insieme all’inaugurazione anche un pomeriggio di spettacolo e di festa, richiamando per l’evento tre grandi calciatori che hanno segnato momenti indimenticabili per la storia della Reggina.

Francesco Cozza, Giacomo Tedesco e Jorge Vargas sono i tre giocatori che la società ha voluto per l’apertura ufficiale. Un difensore, un centrocampista ed un attaccante e con loro ci sarebbero dovuti essere anche altri due pezzi preziosi del lungo percorso amaranto come Maurizio Poli e Nicola Amoruso. Sarebbe stato veramente il massimo riuscire a metterli tutti insieme, ma altri impegni impediscono agli ultimi due di essere presenti.

Sarà comunque un bellissimo pomeriggio di festa.

Leggi anche