Calcio – Reggina, finalmente l’esordio della Berretti. Buon punto. I risultati

Pareggio all’esordio per la formazione “Berretti” allenata dal tecnico Giuseppe Carella. Giaimo e compagni impattano sul muro alzato dal Matera, amaranto che non riescono a sfruttare le tante occasioni da rete create durante i novanta minuti.

EPISODIO – Sul finire del primo tempo il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Reggina per fallo in area su Werneck. Dopo le proteste dei locali e un consulto con l’assistente, il “fischietto” di Policoro torna sui propri passi e riprende il gioco con una palla a due in area.

Soddisfatto dei suoi ragazzi il tecnico Giuseppe Carella: “Peccato non aver conquistato l’intera posta in palio, abbiamo creato tanto grazie all’approccio perfetto della squadra. Abbiamo avuto il pallino del gioco per l’intera gara, peccato non aver concretizzato la mole di gioco creata”.

Il tabellino della gara:

MATERA – REGGINA 0-0

MATERA: Fortunato, Maglioli, Zumpano, Albano (80’ Fiore) Ripanto, Berardi (53’ Papa), Gorghini, Valenzano, Colasurdo (61’ Telesca), Ianni, Creanza (61’ Matera) All. Danza

REGGINA: Morabito, Werneck (60’ Gatto), Furci, Suraci (75’ D’Agostino), Buonocore (58’ Raffa), Iacono, Giaimo, Arigò (75’ Favasuli), Verdirosi, La Ragione, Panaia (46’ Lanza) All. Carella

Arbitro: Antonio Boccarelli di Policoro

Ammoniti: Suraci, Verdirosi, Gatto, Zumpano, Gorghini, Fiore

Note: 61’ espulso Werneck

Risultati 1° giornata: Trapani-Bisceglie 11-0; Catania-Catanzaro 3-0; Rende-Monopoli 1-4; Sicula Leonzio-Siracusa 1-1; Vibonese-Francavilla 1-0

Classifica: Trapani, Monopoli, Catania, Vibonese 3, Sicula Leonzio, Siracusa, Reggina, Matera, 1, Francavilla, Rende, Catanzaro, Bisceglie 0