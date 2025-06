Calcio: la doppia attesa in casa Reggina

Ormai siamo davvero alle ultimissime battute di una attesa che finalmente scioglie ogni dubbio. La Covisoc entro la giornata di oggi comunicherà l’esito dei controlli sulle varie documentazioni presentate dalle società e quindi da quel momento si potrà sapere in maniera più chiara quale potrà essere il destino per la Reggina. Va detto che se dovessero arrivare delle bocciature ci sarà spazio per i ricorsi, ma ammesso che vi siano delle segnalazioni, qualora fossero già meno di cinque, gli amaranto ne sarebbero comunque fuori.

Dai tanti rumors dei giorni precedenti, si è passati al silenzio totale degli ultimi con zero indiscrezioni, cosa mai accaduta insieme all’affannosa quanto ricercata comunicazione da parte di alcune società nel far sapere di avere presentato tutto ciò che era necessario e per altre di avere inoltre effettuato il passaggio di proprietà con la cessione del club. E comunque stasera qualcosa dovrebbe venire fuori.

Quanto sia legata l’attesa sulle decisioni della Covisoc al rinnovo di Trocini non si è capito. Tra le due cose non dovrebbe esserci attinenza perchè a più riprese è stato ribadito che in caso di serie C il rinnovo sarebbe automatico, a maggior ragione verrebbe da pensare se si dovesse disputare, come assai probabile, un altro campionato di serie D. E’ più facile ipotizzare in questo momento che a prescindere dalle dichiarazioni, le parti non abbiano ancora trovato un punto di incontro.