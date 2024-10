Calcio – La Reggina chiude il S. Agata, la Vibonese cede un forte centrocampista

Ormai è consuetudine. Mister Toscano anche per questo fine settimana ha deciso di chiudere i cancelli del S. Agata al fine di preparare nel migliore dei modi la trasferta di Vibo. Sarà un Luigi Razza quasi completamente amaranto, vista la prevendita chiusa qualche giorno addietro e quindi la straordinaria, anche questa volta, partecipazione di tifosi reggini.

Questa sera, intanto, si chiuderà la seconda sessione di calciomercato ed in attesa di capire quello che succederà in casa Reggina, c’è la cessione del forte centrocampista Mario Prezioso dalla Vibonese al Cosenza:

“Mario Prezioso non è più un giocatore della Vibonese. Il club rossoblu lo ha ceduto, via Napoli (proprietaria del cartellino), a titolo oneroso al Cosenza in Serie B. Il centrocampista campano, in gol domenica scorsa contro il Rende, dopo aver salutato dirigenti, staff e compagni, ha già lasciato Vibo Valentia per raggiungere la sua nuova squadra“.