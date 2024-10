Calcio: il reggino Calveri dalla Lazio al Milan?

di Matteo Occhiuto – Tempo di calciomercato e, naturalmente, non sono quello fra calciatori. Chiunque sia appassionato di quello che gli inglesi chiamano football, avrà sicuramente osservato la profonda rivoluzione avvenuta all’interno del Milan, società recentemente passata dal broker cinese al fondo americano Elliott.

Fra i tanti volti nuovi a livello dirigenziale potrebbe esserci anche quello del reggino Armando Calveri. Un profilo che, nelle scorse settimane, CityNow vi aveva raccontato, nell’intervista realizzata da Pasquale Romano.

Oggi, per il dirigente reggino, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbero aprirsi le porte dell’avventura in uno dei club più vincenti d’Italia e del Mondo. Per lui, infatti, sarebbe pronto il posto da Segretario Generale del sodalizio meneghino.

Follow @teoocchiuto