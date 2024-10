Il grande calcio torna a Reggio Calabria con ‘Calciomercato l’originale’

Una bellissima notizia per gli amanti del calcio e non solo

Una bellissima notizia che riguarda la città di Reggio Calabria, strettamente legata al mondo del calcio. Quel calcio che ci ha visto sparire la scorsa estate dal professionismo e che adesso tenta con la LFA Reggio Calabria di ripartire in mezzo a tante difficoltà. Durante la nota trasmissione “Calciomercato L’originale“, il conduttore Alessandro Bonan ha comunicato che la prossima estate il programma, che si muove in diverse località italiane, farà tappa anche a Reggio Calabria. La settimana individuata sarebbe quella che va dal 15 al 19 luglio. Il trio che ha un grande seguito a livello nazionale è composto dallo stesso Alessandro Bonan, poi Gianluca Di Marzio ed il simpaticissimo Fayna. E non mancheranno ovviamente i grandi ospiti.

Giorni addietro, l’equipe di Sky Sport ha incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà per un primo sopralluogo. La location scelta dovrebbe essere quella dell’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco‘.