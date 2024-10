Calcio – Resoconto risultati del settore giovanile della Reggina

Riposo forzato per Primavera e Under 16. In campo tutte le altre

Con le formazioni Primavera e Under 17 a riposo forzato causa rinvio delle rispettive gare, tocca all’Under 16 e all’Under 15 scendere in campo al centro sportivo Sant’Agata. Non è una giornata fortunata e lo si capisce sin dal match delle 10:30, quello che riguarda i ragazzi di Carella. Finisce 0-3 per i pari età del Lecce, con i giallorossi che fanno valere la maggiore struttura fisica.

Più equilibrata la partita seguente, con la formazione di mister Zito che va sotto, ma cerca in qualche modo di venire a capo di una situazione di svantaggio. Il punteggio, tuttavia, non cambierà sino al triplice fischio. Di seguito i tabellini dei due incontri:

UNDER 16 SERIE A E B GIRONE C, 4ª GIORNATA

REGGINA-LECCE 0-1

Marcatori: 26′ Agrimi .

Reggina: Mileto, Maressa (33′ Maietta), Malara, Paura, Romeo (33′ Di Cristina), Serra, Palumbo (33′ Cecere), Perrotta (56′ Lofaro), Mautone, Perri, Kubi (67′ Camiolo). A disposizione: Chinnì, Bruni, Vilasi, Guerrisi. Allenatore: Zito.

Lecce: Moccia, Dell’Acqua, Orfano, Borgo, Zecca, Leuzzi, De Vito (63′ Manfredi), Mariano, Mastrapasqua (33′ Fornaro), Agrimi (76′ Mazzarano), Minerva (63′ Litti). A disposizione: Verdosci, Lanciano, Fasano, Geusa. Allenatore: Schipa.

Arbitro: Francesco Cusumano di Caltanissetta (Giuseppe Minutoli di Messina e Domenico Luccisano di Taurianova).

Note – Al 17′ Mastrapasqua (L) fallisce un calcio di rigore. Ammoniti: Mileto (R), Borgo (L), Serra (R), Palumbo (R), Orfano (L), Agrimi (L). Recupero: 2’pt; 3′ st.

UNDER 15 SERIE A E B GIRONE C, 4ª GIORNATA

REGGINA-LECCE 0-3

Marcatori: 35′ Pulpito, 41′ Iasevoli, 57′ Ria Nsimba.

Reggina: Sciammarella, Curulla (36′ Villari), Bombaci, Basile (36′ Arditi), Morra, Perrotta, Marcianò (58′ Costa), Pumo (36′ Bisogno), Antoci, Farcomeni, Giampaolo (58′ Simonetta). A disposizione: De Lorenzo, Calabrese. Allenatore: Carella.

Lecce: De Lucci, Lombardi (65′ Angelini), Lamarina (65′ Montagna), Sorino (65′ Giardino), Pinto, Pacia, Patarnello (52′ Ria Nsimba P.), Ria Nsimba G. (59′ Giacomazzi), Iasevoli (59′ Colaci), Pulpito, Pantaleo. Allenatore: Mazzeo.

Arbitro: Riccardo Leotta di Acireale (Chiara Nania di Taurianova e Michele Larosa di Vibo Valentia).

Note – Ammoniti: Lombardi (L), Ria Nsimba G. (L). Calci d’angolo: 1-4. Recupero: 3’st.

I ragazzi di mister Scappatura passano per 0-5 sulla Pasquale Foggia Academy, per effetto delle reti messe a segno da Malara (doppietta), Maisano, Veron e Guerrisi. Di seguito il tabellino della gara:

UNDER 15 REGIONALE GIRONE D, 2ª GIORNATA

PASQUALE FOGGIA ACADEMY – REGGINA 0-5

Marcatori: 40′, 49′ Malara, 52′ Maisano, 62′ Veron, 67′ Guerrisi.

Pasquale Foggia Academy: Sgrò (50′ Ventre), A. Cento (36′ Morgante), C. Cento (50′ Geraci), Fontana (30′ Fraschini), Babuscia, Iannì, Binetti, Raso (36′ Paviglianiti), Tripaldi (41′ Iannello (50′ Criniti)), Miserino, Pisano. Allenatore: Tripaldi.

Reggina: Lombardo (53′ Ferraiolo), Misefari (53′ Greco), Guerrisi, Serico (41′ Iaccino), Gatto, Veron, F. Gatto (58′ Postorino), G. Gatto (53′ Fuda), Malara (58′ Zito), Scali (41′ Maisano), Panuccio. Allenatore: Scappatura.

Arbitro: Antonio Abramo di Reggio Calabria.

Note – Ammonito: Greco (R). Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 3’st.