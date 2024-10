Calcio – Rieti-Reggina gara a rischio per il maltempo?

Siamo arrivati alla conclusione di una settimana in cui di calcio si è parlato poco. Ed i fatti non riguardano la Reggina se non indirettamente, ma quello che sarà il suo avversario di domani. Dopo giorni di incertezze, nella serata di ieri sono arrivare due ufficialità: la prima riguardante lo sciopero dei calciatori di prima squadra del Rieti e la seconda sulla necessità di un match da disputare a porte chiuse per i motivi che sono stati già spiegati.

Ora il serio rischio è legato all’ennesima beffa, quella del maltempo. I colleghi de ilmessaggero.it scrivono in merito alla “sfida-farsa tra la Berretti del Rieti e la Reggina capolista che si giocherà in un clima a dir poco surreale, in uno “Scopigno” inaccessibile ai tifosi che ci sarebbe anche il rischio rinvio – a completare uno scenario thriller”.

La Reggina sarà a Rieti per giocare la sua gara, sperando di non fare un viaggio a vuoto.

Leggi anche