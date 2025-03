Calcio: l’idea del Ds Martino sulla riformulazione di tutti i campionati

Ospite di “Pianeta Dilettanti“, il Ds Gabriele Martino che, tra i suoi interventi, ha parlato anche di riforma del sistema calcio, partendo dalla esclusione dell’Akragas: “Quando si assiste a questo tipo di eventi anche in un campionato di serie D, a risentirne è comunque l’intero sistema calcio, oltre a incidere sulle sorti di molti club del girone I. Sembra assurdo che la stessa categoria venga disputata da ben 158 società, ci vuole necessariamente una rivisitazione. Ho profondo rispetto per il presidente Giancarlo Abete, ma la sua proposta di ridurre di un solo girone secondo me non è sufficiente. Io ne farei tre soltanto: sud, centro e nord. Il mio pensiero è che comunque tutti i campionati a partire dalla serie A, andrebbero rivisti per il bene del sistema calcio, bisogna intervenire pesantemente.

Leggi anche

Aggiungo che qualche anno addietro lanciai una mia idea sulla riformulazione dei campionati, una serie A a 20 squadre, una B a due gironi e l’abolizione della serie C sostituita da un intervento semiprofessionistico. Ci sarebbero maggiori ricavi dal punto di vista economico-finanziario e minori costi, insieme ad un innalzamento della competizione tecnica. Credo che gran parte degli addetti ai lavori la pensino così, ma il calcio deve iniziare a ragionare più come sistema che a settore”.