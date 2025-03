Reggina: il Dg Praticò commenta l’esclusione dell’Akragas

La redazione di seried24 ha contattato diverse società per raccogliere pareri riguardo il ritiro dal campionato dell’Akragas che non pochi problemi e scombussolamenti ha creato alla classifica. E’ stato interpellato anche il Dg della Reggina Giuseppe Praticò:

Leggi anche

“Sono eventi che dispiacciono, perché parliamo di una squadra di calcio che rappresenta un simbolo per un’intera città, in questo caso Agrigento. Allo stesso tempo, però, non possiamo esimerci da una riflessione: oggi è sempre più difficile fare calcio, soprattutto in categorie come la C e la D, dove molte squadre stanno scomparendo e tante altre affrontano gravi difficoltà economiche. È arrivato il momento di porre l’accento su eventuali riforme per tornare a un calcio sostenibile, perché senza sostenibilità non si può mantenere una squadra, che altrimenti rischia di fallire dopo pochi anni”.

Leggi anche

Come cambia la classifica

“Per la Reggina, questo ritiro rappresenta un’opportunità per accorciare le distanze dalla prima in classifica, il Siracusa. Tuttavia, una cosa è avere la possibilità di avvicinarsi, un’altra è concretizzarla vincendo la partita nel turno in cui il Siracusa riposerà e portarsi a -1. Il campionato è molto difficile, nessuna partita è scontata, e in quel turno la Reggina dovrà scendere in campo con l’obiettivo di vincere e ridurre il distacco. Dal punto di vista del nostro obiettivo, però, non cambia nulla: dobbiamo continuare a giocare per vincere, pensando a una partita alla volta, e solo a fine campionato tireremo le somme.”