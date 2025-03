Serie D, Città di S. Agata: i calciatori non si presentano. Parla il presidente Sosa

Con l’esclusione dell’Akragas dal campionato di serie D, tra le squadre maggiormente penalizzate c’è il Città di S. Agata che di punti ne ha persi sei, sprofondando all’ultimo posto della classifica in compagnia del Locri. Giorni agitati questi ultimi in casa dei siciliani, con i giocatori che non si sono presentati agli allenamenti e l’addio al Ds Russo. Intervistato da seried24, spiega tutto il presidente Maxi Sosa:

L’esonero del Ds

“Sicuramente è un periodo difficile per noi. Non sono mai stato abituato a tutta questa pressione e a una situazione del genere, Santo (Russo) era in un periodo delicato e noi vogliamo solo gente al 100% concentrata sul nostro progetto. Lo ringraziamo per l’impegno e la dedizione che ha dedicato al nostro club”.

Esclusione Akragas

“Ci dispiace per l’esclusione di una società importante come l’Akragas ma l’obiettivo non cambia per noi. Vogliamo a tutti i costi la salvezza, pensiamo che con la squadra che abbiamo non retrocederemo. Sicuramente in questo momento siamo in una situazione difficile però mancano ancora tante partite”.

La protesta dei calciatori

“In questa settimana abbiamo tenuto una riunione con la squadra. Loro non si sono presentati negli ultimi allenamenti perchè non si sono sentiti affiancati dalla società a causa della mia lontananza. Dopo ore di confronto, ho avuto la certezza dal gruppo che i ragazzi ritorneranno regolarmente ad allenarsi e saranno in campo nella gara contro la Nissa. Sento ancora che riusciremo a salvarci, tutte le squadre del girone I sono sotto pressione come noi e dobbiamo restare uniti il più possibile”.