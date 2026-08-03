Calcio: giorno importante per la serie D. Si conosceranno le squadre ripescate

Il giorno decisivo è arrivato. Oggi, lunedì 3 agosto, la Serie D 2026/27 inizierà ufficialmente a prendere forma con la definizione delle 162 società che parteciperanno al prossimo campionato. Nel corso della giornata saranno comunicate le squadre ripescate e quelle definitivamente ammesse alla nuova stagione. Un passaggio atteso anche dai tifosi della Reggina, curiosi di conoscere le future avversarie degli amaranto, anche se il quadro è abbastanza delineato.

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Per la composizione ufficiale dei gironi bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il sorteggio è previsto per mercoledì 5 agosto. Sarà possibile assistere in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.