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Calcio: giorno importante per la serie D. Si conosceranno le squadre ripescate

Fissata anche la data per la composizione dei nove gironi

03 Agosto 2026 - 10:01 | Redazione

Pallone serie D

Il giorno decisivo è arrivato. Oggi, lunedì 3 agosto, la Serie D 2026/27 inizierà ufficialmente a prendere forma con la definizione delle 162 società che parteciperanno al prossimo campionato. Nel corso della giornata saranno comunicate le squadre ripescate e quelle definitivamente ammesse alla nuova stagione. Un passaggio atteso anche dai tifosi della Reggina, curiosi di conoscere le future avversarie degli amaranto, anche se il quadro è abbastanza delineato.

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Per la composizione ufficiale dei gironi bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il sorteggio è previsto per mercoledì 5 agosto. Sarà possibile assistere in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.

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