Calcio – La Roma e De Rossi si separano dopo 18 anni. Lui ricorda Reggio Calabria

La Roma ha dato il benservito a Daniele De Rossi. Dopo 18 anni si interrompe il rapporto tra la società giallorossa ed il capitano di mille battaglie. Una notizia che ha spiazzato gli stessi tifosi della capitale che non si aspettavano una decisione simile e lo stesso giocatore lo ha ribadito oggi in conferenza stampa. Tra le tante dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, Daniele De Rossi ha parlato del suo lungo percorso e delle rivalità, chiamando in causa tra le diverse tifoserie anche quella di Reggio Calabria: “Voglio ringraziare tutti i compagni con i quali ho condiviso questo percorso, ma anche gli avversari, l’astio sportivo che vivevo nei derby, a Napoli, a Bergamo a Reggio Calabria.

Quando giocavo erano cose che mi facevano sentire vivo e mi nutrivo di quello. Il calcio è contrapposizione, tifo, sono contento di aver avuto nemici sportivi che si identificavano in me, vuol dire che ero un simbolo per qualcuno”.