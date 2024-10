Calcio: un gruppo reggino in aiuto al San Luca. Ecco il nuovo organigramma

Nelle settimane scorse si è temuto il peggio in casa San Luca tanto da far pensare ad una rinuncia al campionato che per fortuna poi non è stata presa in considerazione. In quelle successive si è lavorato per una ristrutturazione del club e finalmente si è arrivati ad una importante svolta, così come recita il comunicato della società:

Il comunicato della società

Cari tifosi,

In seguito all’ assemblea tenutasi nella giornata odierna ed avendo già operato nell’assemblea precedente l’ azzeramento di tutte le cariche dirigenziali all’interno del club, al fine di promuovere un rinnovamento ed una nuova visione per il futuro. Dato che un “gruppo reggino” si è dichiarato pronto a collaborare e aiutare finanziariamente l’ A.S.D. San Luca vengono così proposte le nuove cariche dirigenziali.

– PRESIDENTI: Filippo Martino/ Francesco Giampaolo

– V. PRESIDENTE: Antonio Mario Scaramozzino

– SEGRETARIO: Francesco Sergi

– TESORIERE: Demetrio Modafferi

– DIR. GENERALE: Rocco Campolo

– DIR. SPORTIVO: Paolo Campolo

– TEAM MANAGER: Domenico Rechichi

– CLUB MANAGER: Giuseppe Pelle

– ADD. STAMPA: Antonio Costanzo

– ADDET. ARBITRI: Matteo Angió

– DIRET. TECNICO: Francesco Pizzata

– COM & MARKETING: Giuseppe Napoli

– RESP. SPONSOR: Giuseppe Murdaca

– RAPPORTO ENTI: Salvatore Giampaolo

– RESP. LOGISTICA: Francesco Costanzo

Il Presidente assicura che questo processo di rinnovamento mira a consolidare e potenziare la struttura dirigenziale del club per affrontare le sfide future in modo efficiente ed efficace.

Buon lavoro al nuovo team! Con impegno e collaborazione conquisteremo nuovi traguardi e vinceremo nel campo!