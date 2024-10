Calcio – Salernitana, Reggina e Bari in campo in ricordo del “Siberiano”

Organizzato il triangolare per il Centenario della Salernitana

In occasione del proprio centenario, la Salernitana ha organizzato un triangolare in ricordo di Carmine Rinaldi “il Siberiano” storico capo ultras granata. Al triangolare che si svolgerà il primo agosto alle 20.30 presso lo stadio Arechi di Salerno, parteciperanno Reggina e Bari.

Un gemellaggio tra tifoserie che dura da oltre 30 anni e che sarà rinnovato ancora una volta in occasione delle celebrazioni del centenario.

Il comunicato della Salernitana:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, al fine di addivenire alle esigenze degli altri club, il Triangolare del Centenario “Carmine Rinaldi” che vedrà scendere in campo Salernitana, Bari e Reggina si svolgerà giovedì 1 agosto allo Stadio “Arechi” e non il 31 luglio come precedentemente comunicato.